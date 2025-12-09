Жителей Японии призвали готовиться к новым землетрясениям

Жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. Об этом сообщает местное издание NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее предупреждение выпустило Японское метеорологическое агентство. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.

Кроме того, ученые сообщили о возможной угрозе цунами от Хоккайдо до Тохоку, однако позже предупреждение сняли. На данный момент жители уже столкнулись с последствиями землетрясения. Цунами высотой 70 сантиметров наблюдалось в порту Кудзи в префектуре Иватэ, а цунами высотой 50 сантиметров - в городе Уракава на Хоккайдо.