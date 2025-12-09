Yelo Bank возвращает популярную акцию, чтобы сделать инвестиционные возможности ещё более доступными. С 9 по 24 декабря на платформе Yelo Invest проходят "Дни покупок без комиссии". В этот период как начинающие, так и опытные инвесторы смогут приобретать акции и ETF на сумму от 10 долларов США без уплаты комиссии.

Для удобства инвесторов в Yelo Invest доступна функция лимитных ордеров. Благодаря этому инструменту инвесторы могут самостоятельно установить цену, по которой хотят купить или продать актив. Когда стоимость акции или ETF достигает указанного уровня, система автоматически исполняет сделку. Таким образом, нет необходимости постоянно следить за рынком - решение принимает инвестор, а исполнение обеспечивает система.

Чтобы открыть счёт, не нужно посещать отделение банка. Бесплатный инвестиционный счёт можно открыть в приложении Yelo всего за несколько секунд. Это позволит пользоваться 16-часовым торговым окном в течение дня и инвестировать более чем в 14 тысяч инструментов.

Новый год - время новых начинаний. Используйте "Дни покупок без комиссии", чтобы сделать шаг в мир инвестиций.



