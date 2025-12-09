В Азербайджане лечение онкозаболеваний у детей и подростков будет включено в пакет услуг

Лечение онкологических заболеваний у детей и подростков будет включено в пакет услуг.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Али Асадов заявил во время обсуждения на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Премьер-министр отметил, что в рамках обязательного медицинского страхования с 2026 года будут осуществляться страховые выплаты на лекарства для амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, с 2028 года - для заболеваний желудочно-кишечного тракта, а с 2029 года - для заболеваний дыхательной системы: "Наряду с этим готовится проект по включению с 2027 года лечения онкологических заболеваний у детей и подростков в пакет услуг".