Временно ограничат подачу электроэнергии в поселках Абшерона

В нескольких населенных пунктах Абшеронского района временно ограничат подачу электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Как сообщили в ведомстве, сегодня на второй секции 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ Управлением энергоснабжения и продаж Абшеронского района будут проведены ремонтные работы.

В связи с этим с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии будет ограничена в ряде домов и объектов в поселках Мушфигабад и 28 Мая.

Отмечено, что после завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.