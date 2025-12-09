https://news.day.az/society/1800956.html Временно ограничат подачу электроэнергии в поселках Абшерона В нескольких населенных пунктах Абшеронского района временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг". Как сообщили в ведомстве, сегодня на второй секции 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ Управлением энергоснабжения и продаж Абшеронского района будут проведены ремонтные работы.
Временно ограничат подачу электроэнергии в поселках Абшерона
В нескольких населенных пунктах Абшеронского района временно ограничат подачу электроэнергии.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".
Как сообщили в ведомстве, сегодня на второй секции 10 кВ подстанции 110/35/10 кВ Управлением энергоснабжения и продаж Абшеронского района будут проведены ремонтные работы.
В связи с этим с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии будет ограничена в ряде домов и объектов в поселках Мушфигабад и 28 Мая.
Отмечено, что после завершения ремонтно-восстановительных работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре