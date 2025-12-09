Названы основные приоритетные направления госрасходов на ближайшие годы в Азербайджане

Успешная реализация Стратегии социально-экономического развития и первой государственной программы "Великое возвращение" на 2022-2026 годы, а также их следующего этапа считаются основными задачами на среднесрочный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, сегодня уже разрабатываются новая Стратегия и вторая государственная программа "Великое возвращение", которые охватывают 2027-2030 годы.

А. Асадов добавил, что основными приоритетными направлениями государственных расходов в 2026-2029 годах являются: поддержка устойчивого экономического роста; продолжение мероприятий по реконструкции, восстановлению и расселению на освобожденных территориях; укрепление обороны и национальной безопасности; непрерывная реализация мер в области социальной защиты и социального обеспечения; поддержка образования и инновационного развития; модернизация системы здравоохранения и повышение качества медицинских услуг; обеспечение чистой окружающей среды и "зелёного роста".