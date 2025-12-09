В Италии зажглась "самая большая в мире рождественская ёлка"

В известном в Италии как "город сумасшедших" Губбио состоялось традиционное включение гигантской иллюминации в форме рождественской ёлки, развёрнутой на склоне горы Ингино.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Эта иллюминация занесена в Книгу рекордов Гиннесса, её высота превышает 750 метров, ширина составляет около 450 метров, а для создания светового узора ёлки было использовано более 2000 лампочек.