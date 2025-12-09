Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию

9 декабря завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства провожали руководитель Аппарата Президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.