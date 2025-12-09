https://news.day.az/officialchronicle/1801190.html Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию - ФОТО 9 декабря завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Словакию - ФОТО
9 декабря завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Словацкую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту имени Милана Штефаника города Братислава в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства провожали руководитель Аппарата Президента Словацкой Республики Петер Водрашка и другие официальные лица.
