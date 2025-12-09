В Тбилиси заявили о «гибридной операции» Лондона против Грузии

Лондон проводит "гибридную операцию" против Грузии, в которой участвует посол Великобритании Гарет Уорд, критикующий Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета "Взгляд".

Папуашвили напомнил о публикации телерадиокомпании "Би-би-си" о якобы использовании против демонстрантов в Тбилиси химического оружия. По его словам, "возмутительно, когда посол лично участвует в распространении дезинформации и лжи, тем более при общении с молодежью.

"Налицо политическая кампания с участием британского посла против правительства Грузии, гибридная операция против Грузии", - сказал Папуашвили.

Издание напоминает, что во время недавней встречи со студентами Уорд обвинил власти Грузии в "подрыве отношений с Великобританией" и в "недемократическом давлении на оппозицию и гражданское общество".