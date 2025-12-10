https://news.day.az/society/1801236.html Массовая драка в Баку - ВИДЕО В Баку, на территории 9-го микрорайона, произошла массовая драка. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам очевидцев, на этой территории постоянно происходят конфликты. "Шум и скандалы после выхода посетителей кафе уже дошли до предела.
Массовая драка в Баку - ВИДЕО
В Баку, на территории 9-го микрорайона, произошла массовая драка.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам очевидцев, на этой территории постоянно происходят конфликты.
"Шум и скандалы после выхода посетителей кафе уже дошли до предела. Из-за криков и нецензурной брани невозможно находиться дома", - отметил один из жителей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
