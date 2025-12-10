Массовая драка в Баку

В Баку, на территории 9-го микрорайона, произошла массовая драка.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам очевидцев, на этой территории постоянно происходят конфликты.

"Шум и скандалы после выхода посетителей кафе уже дошли до предела. Из-за криков и нецензурной брани невозможно находиться дома", - отметил один из жителей. 

Представляем вашему вниманию данное видео: