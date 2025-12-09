https://news.day.az/society/1800935.html В Агджебеди автомобиль врезался в железные ворота - есть погибший - ФОТО В Агджабеди автомобиль врезался в ворота. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, житель Лачинского района, 1996 года рождения, Бахадур Ханларов, за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление и врезался в железные ворота придомового участка. В результате водитель Б.Ханларов скончался на месте происшествия.
В Агджабеди автомобиль врезался в железные ворота.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, житель Лачинского района, 1996 года рождения, Бахадур Ханларов, за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление и врезался в железные ворота придомового участка.
В результате водитель Б.Ханларов скончался на месте происшествия.
По факту проводится расследование.
