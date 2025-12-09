В Агджебеди автомобиль врезался в железные ворота

В Агджабеди автомобиль врезался в железные ворота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, житель Лачинского района, 1996 года рождения, Бахадур Ханларов, за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление и врезался в железные ворота придомового участка.

В результате водитель Б.Ханларов скончался на месте происшествия.

По факту проводится расследование.

