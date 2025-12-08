https://news.day.az/society/1800634.html Четыре человека пострадали в ДТП в Евлахе В Евлахе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на участке трассы Баку-Газах, проходящей по территории Евлахского района.
Автомобиль марки "Mitsubishi", двигаясь по дороге, внезапно выехал из-под контроля водителя и столкнулся с металлической конструкцией на обочине.
В результате ДТП 52-летний Вугар Шамилов, 40-летняя Амиля Гулмалиева, 72-летняя Фируза Байрамова и 19-летняя Айтадж Байрамова получили различные травмы и были доставлены в Евлахскую центральную районную больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
