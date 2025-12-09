Азербайджан увеличил производство ноутбуков

В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 25 463 ноутбука.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, это на 23 827 единиц или в 15,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджане было произведено 2 847 настольных компьютеров, что на 1 783 единицы или в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Следует отметить, что в сфере производства компьютеров, электронной и оптической продукции, а также электрооборудования в январе-октябре 2025 года было произведено продукции на сумму 253,4 миллиона манатов. При этом производство электрооборудования сократилось на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 98,4 процента.