В Москве на Арбате появились интерактивные весы - ВИДЕО

На Арбате в Москве установили интерактивные весы, которые измеряют вес не в килограммах, а в мандаринах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инсталляция появилась в рамках проекта "Зима в Москве".