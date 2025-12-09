В Москве на Арбате появились интерактивные весы

На Арбате в Москве установили интерактивные весы, которые измеряют вес не в килограммах, а в мандаринах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инсталляция появилась в рамках проекта "Зима в Москве".