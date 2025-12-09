https://news.day.az/world/1801103.html В Москве на Арбате появились интерактивные весы - ВИДЕО На Арбате в Москве установили интерактивные весы, которые измеряют вес не в килограммах, а в мандаринах. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инсталляция появилась в рамках проекта "Зима в Москве".
В Москве на Арбате появились интерактивные весы - ВИДЕО
На Арбате в Москве установили интерактивные весы, которые измеряют вес не в килограммах, а в мандаринах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инсталляция появилась в рамках проекта "Зима в Москве".
