Эта страна стала первой в мире с преобладающим числом электромобилей

Норвегия стала первой страной в мире, где на дорогах электромобилей больше, чем дизельных автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на Норвежскую ассоциацию электромобилей.

"По дорогам Норвегии ездят 918 тыс. электромобилей, что немного больше, чем дизельных моделей. В середине сентября электромобили уже вытеснили бензиновые авто, в чем Норвегия также стала первой в мире", - приводит телеканал заявление ассоциации.

При этом отмечается, что почти 100% новых автомобилей, регистрируемых в стране, являются электрическими, что также делает Норвегию лидером по уровню их внедрения.

Рост популярности электромобилей стал результатом стимулирующей налоговой политики. Достигнув желаемого результата, правительство страны начинает поэтапно отменять финансовые льготы для владельцев электромобилей. Например, при покупке электромобиля предоставлялась скидка в размере 25% от НДС до 500 тыс. крон (€42,5 тыс.).

Это условие будет постепенно отменено до 2027 года.