В Азербайджане на некоторых дорогах будет ограничена видимость

Из-за дождя и тумана завтра на автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости.

Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная гидрометеорологическая служба.

Уточняется, что 10 декабря в ряде районов страны ожидаются дождливые и туманные погодные условия. В связи с этим видимость на автомагистралях может составлять от 200 до 700 метров.