В Азербайджане на некоторых дорогах будет ограничена видимость
Из-за дождя и тумана завтра на автомагистралях Азербайджана снизится дальность видимости.
Как сообщает Day.Az, об этом предупредила Национальная гидрометеорологическая служба.
Уточняется, что 10 декабря в ряде районов страны ожидаются дождливые и туманные погодные условия. В связи с этим видимость на автомагистралях может составлять от 200 до 700 метров.
