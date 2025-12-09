ENCOTEC намерена внедрять современные инженерные решения на объектах в Азербайджане

ENCOTEC в партнерстве с TUV Rheinland стремится продвигать новые инженерные решения для эксплуатации объектов в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил управляющий директор ENCOTEC - TUV Rheinland Industrial Services UK (подразделение компании TÜV Rheinland, международной немецкой организации, специализирующейся на техническом контроле, инспекциях, сертификации и консалтинге в промышленности) Анар Ахмедов в кулуарах международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, проходящей в Баку.

"На сегодняшний день мы сотрудничаем с большинством ключевых игроков на рынке, включая SOCAR, SOCAR Downstream, SOCAR Upstream, SOCAR Midstream, а также с bp.

Наша деятельность, в основном, сосредоточена на традиционном инжиниринге - строительстве и модернизации промышленных объектов", - сказал он.

По его словам, обсуждаемая на конференции тема несколько отличается:

"Речь идет о применении инженерных подходов на этапе эксплуатации объектов. Это уже не строительство, а техническая эксплуатация, когда возникают новые задачи: как поддерживать активы в исправном состоянии с минимальными затратами и при этом обеспечивать высокий уровень безопасности. Для Азербайджана и для нас как инженеров это относительно новая область практики.

В связи с этим мы в партнерстве с немецкой компанией - специалистом в данной отрасли - стремимся продвигать этот подход в Азербайджане".