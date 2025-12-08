Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в международной конференции «Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире»

8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось открытие международной конференции "Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, целью конференции, организованной Фондом Гейдара Алиева, Министерством науки и образования при партнерстве ИСЕСКО, является укрепление сотрудничества в области искусственного интеллекта в исламском мире, а также обсуждение этических, социальных и экономических последствий искусственного интеллекта.

Отметим, что документ "Индекс искусственного интеллекта в исламском мире", разработанный для научного измерения трендов развития ИИ, впервые представляется именно на Бакинской конференции.

Выступая на открытии конференции, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева заявила, что искусственный интеллект (ИИ) уже стал важной частью повседневной жизни. По ее словам, эта область, создавая большие возможности, также поднимает новые вопросы и обязанности. Особо отмечалась важность того, чтобы общество правильно оценивало влияние искусственного интеллекта и молодежь, будучи защищенной от рисков, была направлена на использование возможностей этой технологии.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги в этом направлении. В рамках Национальной стратегии по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы предусматривается создание национальной экосистемы искусственного интеллекта, разработка модели искусственного интеллекта на азербайджанском языке для государственных услуг, определение стандартов для государственных структур и создание Академии искусственного интеллекта.

Лейла Алиева напомнила, что Фонд Гейдара Алиева уже 20 лет определяет образование как основное направление своей деятельности. По ее словам, за этот период Фонд построил и реконструировал более 500 школьных зданий в Азербайджане, модернизировал детские сады и интернаты, обеспечил тысячи детей современными учебными средствами.

Она сказала, что переход к эпохе ИИ еще больше повышает важность этой миссии. По ее мнению, искусственный интеллект - это не просто технология, а новая возможность для каждого ребенка.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева также подчеркнула, что искусственный интеллект может играть важную роль и в защите окружающей среды. В число этих возможностей входят отслеживание редких видов животных, контроль за изменением климата, охрана лесов, защита водных ресурсов и развитие устойчивого сельского хозяйства.

В своем выступлении Лейла Алиева также затронула сотрудничество с ИСЕСКО. Отмечалось, что в рамках этого партнерства продолжается строительство школ для девочек вынужденных переселенцев в Буркина-Фасо, а также реализация проектов в Мали, Чаде и на Коморских островах. Подчеркивалось, что создание региональных центров информационно-коммуникационных технологий для молодежи и людей с ограниченными возможностями совместно с Программой развития ООН является одной из важных работ, осуществляемых в этом направлении.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в своем выступлении сказал, что Фонд Гейдара Алиева на протяжении многих лет поощряет совершенство в сфере образования, поддерживает инновационные инициативы и создает широкие возможности для детей и молодежи. Деятельность Фонда играет незаменимую роль в укреплении образования как в Азербайджане, так и в исламском мире. Он отметил, что Министерство науки и образования гордится реализацией совместных целей с Фондом Гейдара Алиева, способствующих социальному и культурному развитию общества. Министр подчеркнул, что искусственный интеллект уже влияет на нашу жизнь, рабочую деятельность и процессы обучения. Искусственный интеллект обладает большим потенциалом для построения более сильных, справедливых и адаптированных к индивидуальным учащимся систем образования. Однако эту технологию необходимо использовать ответственно, в соответствии с этическими принципами и обдуманно.

По словам генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика, человечество находится на пороге новой эры - эпохи искусственного интеллекта. Это сила, формирующая навыки и влияние. Он заявил, что ИИ уже стал стратегической целью: те, кто его принимает, ускоряют развитие, а те, кто ему противостоит, видят, что прогресс идет в других направлениях, и останутся позади.

Он добавил, что искусственный интеллект - это не только технология, но и средство, создающее возможности. Его применение предлагает инновационные решения в образовании, здравоохранении, управлении и других областях.

Гендиректор ИСЕСКО подчеркнул высокий уровень существующего сотрудничества между нашими странами.

Затем в рамках конференции состоялась церемония вручения 4-й совместной премии "Хамдан-ИСЕСКО" от ИСЕСКО и Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума.

Отметим, что эта премия присуждается за вклад в развитие учебных заведений и инициативы по поддержке образовательной среды в странах исламского мира. Фонд Гейдара Алиева награждается этой премией за свои образовательные и социальные проекты, направленные на строительство и восстановление школ в исламском мире и других странах.

Премия также была вручена Фонду развития образования Хадрамаута Йемена и Фонду начального образования Марокко.

Верховный председатель Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум поздравил лауреатов премии "Хамдан-ИСЕСКО", сказав: "Сегодня вы стали гордостью и источником вдохновения для благотворительных организаций, доноров и жертвователей, которые заботятся об образовательной среде и учащихся. Мы не отступим от нашей ответственности распространять культуру и влияние добровольных усилий по поддержке образования".

Конференция далее продолжилась панельными дискуссиями на тему "Инновации в образовании: влияние и возможности искусственного интеллекта в исламском мире".

Выступавшие перед обсуждениями подчеркнули, что ИИ уже влияет на различные сферы нашей жизни и будет играть важную роль в развитии будущих поколений.

Отмечалось, что применение ИИ в системе образования и науки делает учебный процесс более эффективным, инновационным и интерактивным.

Было заявлено, что ИИ создает новые возможности в исследовательских областях, повышает эффективность в различных направлениях экономики и дает толчок развитию профессий, соответствующих требованиям будущего рынка труда.

Далее, в панельной сессии, модератором которой выступила представитель Центра перспективных исследований и искусственного интеллекта ИСЕСКО Виам Шафик, выступавшие обратили внимание на важность обмена опытом между странами, сотрудничества и усиления региональных инициатив в области ИИ.

Выступавшие на другой панели подчеркнули важность укрепления межстрановой координации в сфере искусственного интеллекта, исследования этических и социально-экономических аспектов, обеспечения устойчивого и инклюзивного технологического развития. Отмечалось, что эти инициативы способствуют не только технологическому прогрессу, но и развитию человеческого капитала, повышению качества образования и углублению регионального сотрудничества.

В конце конференции была принята Бакинская декларация по индексу искусственного интеллекта в исламском мире.

В документе говорится, что исламский мир признает глубокое влияние искусственного интеллекта на общества и экономику, приветствует Индекс искусственного интеллекта как жизненно важный новый инструмент для выполнения миссии ИСЕСКО по развитию образования, науки и культуры в цифровую эпоху, и, принимая во внимание потенциал ИИ для улучшения образования, здравоохранения, культурной защиты, экономического развития и управления окружающей средой, в то же время признает риски, такие как злоупотребление, неравенство и отсутствие мер безопасности.

Государства-члены ИСЕСКО и международные партнеры подтверждают свое стремление укреплять сотрудничество и обязательство обеспечивать представление ценностей и чаяний исламского мира в международных обсуждениях по ИИ. Государства-члены заявляют, что презентация Индекса искусственного интеллекта в Баку закладывает основу для нового этапа сотрудничества для исламского мира.

Документ поощряет конструктивное сотрудничество с международными организациями, реализацию совместных проектов, подтверждает приверженность миру, развитию и обеспечению благосостояния будущих поколений. На основе Декларации государства-члены смогут разрабатывать национальные стратегии искусственного интеллекта и обеспечивать этические меры безопасности, секторальные приоритеты и инклюзивное развитие.

В рамках конференции гости также посетили представленную в Центре Гейдара Алиева выставку "Мои моря, мои океаны" (My Seas, My Oceans). Она призвана подчеркнуть важность сохранения водных ресурсов - одного из самых жизненно на нашей планете - в эпоху изменения климата, глобального потепления и уязвимых экосистем.