«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новый зашифрованный сигнал

УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новое сообщение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, послание появилось в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который следит за активностью загадочной радиостанции.

По данным канала, 8 декабря в 11:49 по бакинскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344".