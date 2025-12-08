https://news.day.az/world/1800759.html «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новый зашифрованный сигнал УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новое сообщение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, послание появилось в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который следит за активностью загадочной радиостанции.
«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новый зашифрованный сигнал
УВБ-76, более известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новое сообщение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, послание появилось в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который следит за активностью загадочной радиостанции.
По данным канала, 8 декабря в 11:49 по бакинскому времени в эфире прозвучало "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре