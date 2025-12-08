Google назвал ключевое условие для революционного прогресса в сфере ИИ

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что масштабирование существующих систем искусственного интеллекта (ИИ) является ключевым условием для достижения общего искусственного интеллекта (AGI).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, он, как пишет Business Insider, высказал эту позицию на саммите Axios AI+ в Сан-Франциско, отметив, что текущий подход к наращиванию вычислительных мощностей и объемов данных необходимо "продвигать до предела", поскольку он станет как минимум важным компонентом или даже основой AGI.

Общий ИИ (AGI) - это гипотетическая система, способная решать любые интеллектуальные задачи на уровне человека. В погоне за этой целью крупнейшие технологические компании инвестируют огромные средства в инфраструктуру и исследования в области ИИ.

Хассабис допускает, что одного лишь масштабирования может быть недостаточно, и для достижения прорыва потребуется еще "одно или два" фундаментальных открытия. При этом он признает проблему ограниченности общедоступных данных и высоких экологических и экономических издержек, связанных со строительством новых дата-центров.

Его точку зрения разделяют не все эксперты. Например, Янн ЛеКун, ведущий специалист по ИИ в Meta, который недавно покинул компанию для запуска собственного стартапа, считает, что подход, основанный только на увеличении данных и вычислений, является тупиковым.

ЛеКун намерен сосредоточиться на создании "моделей мира" - систем, которые понимают физическое окружение, обладают постоянной памятью и способностью к планированию сложных действий, а не просто обрабатывают текстовые данные, как современные большие языковые модели. В ноябре на LinkedIn он объяснил, что цель его нового проекта - совершить следующую революцию в ИИ, создав системы, способные к рассуждениям и взаимодействию с реальным миром.

Таким образом, в индустрии наметились два подхода: стратегия Google, ориентированная на экстенсивное масштабирование, и альтернативное видение, представленное ЛеКуном, которое делает акцент на качественно новых архитектурах ИИ.