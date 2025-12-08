В одном из районов Азербайджана ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в ряде населенных пунктов Масаллинского района произойдет перебой в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило ОАО "Азеришыг".

В ведомстве сообщили, что в связи с предстоящими ремонтными работами с 11:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена в части сел Гёячол, Хыл, Гасымлы, Люрен, Мусакючя, Онджягала, Сарчувар, Шыхлар и Тязякянд.

После завершения ремонта указанные населенные пункты будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.