https://news.day.az/society/1800674.html В одном из районов Азербайджана ограничат подачу электроэнергии Сегодня в ряде населенных пунктов Масаллинского района произойдет перебой в подаче электроэнергии. Как сообщает Day.Az, об этом сообщило ОАО "Азеришыг".
В ведомстве сообщили, что в связи с предстоящими ремонтными работами с 11:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена в части сел Гёячол, Хыл, Гасымлы, Люрен, Мусакючя, Онджягала, Сарчувар, Шыхлар и Тязякянд.
После завершения ремонта указанные населенные пункты будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.
