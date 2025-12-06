Азербайджан строит новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе

Азербайджан строит новые реалии и новый статус-кво в регионе Южного Кавказа на основе справедливого мира.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая на панельной дискуссии в рамках международного форума в Дохе, Катар.

Хикмет Гаджиев, приветствуя соглашение с Арменией, посредником в котором выступили США, отметил, что оно обеспечит легитимность, законность и основные принципы международного права в нашем регионе.

По его словам, за последний период многие мирные инициативы потерпели неудачу, потому что после подписания соглашения стороны почувствовали себя в "зоне комфорта".

"Армения и Азербайджан пытаются избежать такой ситуации", - отметил Х. Гаджиев.

Он подчеркнул, что обе стороны знают, что достижение мира - это непростой процесс, над которым следует много работать.

Х. Гаджиев отметил, что официальные лица сторон находятся в постоянном контакте по разным каналам и работают над полной реализацией соглашений.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского процесса ОБСЕ.