Нужно работать над институционализацией мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал сегодня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, выступая совместно с Помощником Президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиев на панельной дискуссии в рамках международного форума в Дохе.

"Очень важно, что Ереван и Баку стремятся к миру, так как без этого усилия международного сообщества не могут привести к результату. Теперь нужно работать над институционализацией мира, чтобы сделать его долгосрочным", - сказал он.

Секретарь Совета безопасности Армении также подчеркнул, что многие нарративы Баку и Еревана сейчас близки, тогда как один-два года назад стороны обсуждали противоречивые нарративы.

Говоря о встрече в августе в Вашингтоне, Григорян отметил, что многое определили позиции Еревана и Баку, а также приверженность Президента США Дональда Трампа миру.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).