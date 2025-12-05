В городе Билясувар произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль VAZ-21011 столкнулся с грузовиком.

В результате пострадали четыре человека - житель Джалилабадского района Шамиль Аташов (1948 г.р.), Самая Аташова (1958 г.р.), Гасан Нуриев (2010 г.р.) и Кямаля Аташова (1978 г.р.).

Пострадавшие доставлены в районную больницу. По факту проводится расследование.