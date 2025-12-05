https://news.day.az/society/1800220.html Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть пострадавшие - ФОТО В городе Билясувар произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль VAZ-21011 столкнулся с грузовиком.
В результате пострадали четыре человека - житель Джалилабадского района Шамиль Аташов (1948 г.р.), Самая Аташова (1958 г.р.), Гасан Нуриев (2010 г.р.) и Кямаля Аташова (1978 г.р.).
Пострадавшие доставлены в районную больницу. По факту проводится расследование.
