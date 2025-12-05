Азербайджанский спектакль на английском языке вызвал большой резонанс в Пакистане

Азербайджанский государственный академический музыкальный театр с успехом выступил во Всемирном фестивале культуры, который проходит в пакистанском городе Карачи. Фестиваль организован Art Council Pakistan (Пакистанским художественным советом) и объединяет артистов, творческие коллективы и театральные труппы из почти 140 стран мира, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Коллектив представил спектакль, поставленный режиссёром театра, лауреатом Президентской премии Ирадой Гёзаловой по пьесе национального классика Джалила Мамедгулузаде "Книга моей матери" (Anamın kitabı).

После спектакля президент Art Council Pakistan Мухаммед Ахмед Шах встретился с директором театра Агилем Бахрамлы, его заместителем, доктором философии в области искусствоведения Вяфой Мухаджировой, режиссёром-постановщиком Ирадой Гёзаловой и другими членами театральной труппы. Он поделился тёплыми впечатлениями и вручил гостям памятные подарки от имени оргкомитета фестиваля.

Труппа театра выразила благодарность оргкомитету за оказанное внимание и гостеприимство.

Следует отметить, что сценографом спектакля выступил Вюсал Рагим, постановку боевых сцен и танцев осуществил народный артист Пярвиз Мамедрзаев, режиссёром является Заур Алиев, художником по свету - Ниджат Гамидов, звукооператором - Севда Давудова.

В спектакле, представленном на английском языке, сыграли талантливые актёры театра: Самедзаде Хасиев, Гусейн Алили, Заур Алиев, Назрин Исмаилзаде, Аделин Озтюрк, Нармин Алиева, Али Керимов, Ирана Керимова, Субхан Рустамов и Мурад Алиев.

"Участие в международном фестивале и возможность увидеть работы представителей искусства со всего света, общаться и обмениваться опытом - большая честь и уникальная возможность. Я выражаю благодарность Министерству культуры Азербайджана и руководству нашего театра. Мы, творческий коллектив, с честью выполнили возложенную на нас миссию. Спектакль "Книга моей матери" вызвал большой резонанс. После показа мы услышали прекрасные отзывы от зарубежных коллег, почувствовали искренний интерес и симпатию. Для меня лично и для нашего театра это очень ценный результат", - поделилась впечатлениями режиссёр-постановщик Ирада Гёзалова.

Делегация Музыкального театра в рамках фестиваля проводит также встречи с представителями различных стран, направленные на развитие сотрудничества и укрепление существующих творческих связей.

Фестиваль завершится 7 декабря.