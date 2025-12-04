Казахстан направит больше нефти через Баку после атаки на КТК

Казахстан перенаправит больше нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан после того, как Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) - сократил мощности вследствие повреждений, полученных от атаки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Resuters пять источников, знакомых с ситуацией.

Как заявил оператор, нефтепровод КТК, который транспортирует более 80% экспорта нефти Казахстана и обеспечивает свыше 1% мировых поставок, в субботу на короткое время приостановил работу после повреждения швартового устройства на его терминале в Черном море, расположенном возле российского порта Новороссийск.

Погрузка на КТК возобновилась в понедельник через единственную действующую одноточечную швартовочную систему (SPM), что позволяет продолжить экспорт, но в сокращенном объёме. Третья SPM на терминале КТК проходит плановый ремонт. По данным Reuters, консорциум ускоряет работы, чтобы завершить их досрочно.

По словам двух источников, Казахстан планирует увеличить отгрузки из портового терминала Актау на Каспийском море по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до примерно 188 тыс. тонн (47 тыс. баррелей в сутки) в декабре, что примерно на 30% больше, чем в ноябре. Из этого объёма 170 тыс. тонн обеспечит "Тенгизшевройл" (TCO), а 18 тыс. тонн - месторождение Кашаган.

Напомним, что объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами, в результате чего выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат был выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

Ранее мы сообщали, что Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.