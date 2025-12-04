Нетаньяху назначил нового директора Моссада

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назначил своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, новым директором Моссада.

Как передает Day.Az со ссылкой на офис израильского премьера, в официальном заявлении отмечается, что после рассмотрения ряда кандидатур Нетаньяху принял решение поручить именно генерал-майору Роману Гофману руководство Моссад по разведке и специальным операциям Государства Израиль. Он сменит действующего директора Давида Барнеа, чей пятилетний срок полномочий истекает в июне 2026 года.

Кандидатура Гофмана передана на рассмотрение Консультативного комитета по высшим назначениям.

Генерал-майор Роман Гофман прошел долгий путь в Армии обороны Израиля, занимая ключевые оперативные и командные должности. За годы службы он был бойцом и командиром бронетанковых войск, командиром батальона 75-й бригады, офицером оперативного управления дивизии "Га'аш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион", 7-й бригады и дивизии "Башан" (210). Позднее он возглавил Национальный учебный центр сухопутных войск и Координационное управление правительственной деятельности на территориях. Его текущая должность - военный секретарь премьер-министра.

В заявлении подчеркивается, что Гофман зарекомендовал себя как высококвалифицированный и опытный офицер. Его назначение на должность военного секретаря в разгар Войны Восстания стало показательным: он быстро вступил в новую роль и сразу включился в работу на всех семи фронтах конфликта, поддерживая непрерывную координацию с разведывательными и силовыми структурами, включая Моссад.

Отмечается, что генерал-майор Гофман проявил инициативность, тактическую хитрость, глубокое знание противника, полную сдержанность и строгое соблюдение режима секретности. Его лидерские качества и личная отвага проявились в первые часы Войны Восстания, когда он, выбежав из дома, вступил в бой с боевиками ХАМАС в районе приграничных общин сектора Газа, получив при этом тяжелое ранение.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что считает Гофмана наиболее подходящим и достойным кандидатом на должность директора Моссад, и пожелал ему успехов в новой ответственной роли.