Как поменялись цены на земельные участки в Баку за прошлый месяц? - ТАБЛИЦА
В ноябре этого года средние цены на земельные участки во всех районах Баку выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж.
По его словам, наибольший рост цен и самый высокий уровень стоимости зафиксированы в Сабаильском районе. Средняя цена за одну сотку земли здесь составила 425 002 маната, что на 41,1% больше, чем в тот же период прошлого года.
Существенный рост цен наблюдался и на земельном рынке Ясамальского района. В июле средняя стоимость одной сотки здесь достигла 209 258 манатов (+38,6%).
Высокие показатели отмечены также в Наримановском и Насиминском районах. В Наримановском районе средняя цена составила 302 671 манат (+14%), в Насиминском районе - 298 028 манатов (+21%).
Средняя стоимость сотки земли в ноябре составила:
-
в Хатаинском районе - 231 895 манатов (+18,4%);
-
в Низаминском районе - 69 582 маната (+25,5%);
-
в Бинагадинском районе - 56 255 манатов (+22,2%);
-
в Сабунчинском районе - 47 557 манатов (+17,2%);
-
в Хазарском - 26 580 манатов (+16%);
-
в Сураханском районе - 26 525 манатов (+12,5%);
-
в Гарадагском районе - 15 820 манатов (+6,3%);
-
в Пираллахинском районе - 10 100 манатов (+9,3%).
Таким образом, данные показывают, что в ноябре 2025 года цены на земельные участки выросли во всех районах Баку.
В целом земельный рынок столицы на протяжении последнего года демонстрирует стабильный рост цен, особенно в центральных районах, где увеличение было более интенсивным.
