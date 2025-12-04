Как поменялись цены на земельные участки в Баку за прошлый месяц?

В ноябре этого года средние цены на земельные участки во всех районах Баку выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил председатель Общественного объединения "Общество оценщиков Азербайджана" Вугар Орудж.

По его словам, наибольший рост цен и самый высокий уровень стоимости зафиксированы в Сабаильском районе. Средняя цена за одну сотку земли здесь составила 425 002 маната, что на 41,1% больше, чем в тот же период прошлого года.

Существенный рост цен наблюдался и на земельном рынке Ясамальского района. В июле средняя стоимость одной сотки здесь достигла 209 258 манатов (+38,6%).

Высокие показатели отмечены также в Наримановском и Насиминском районах. В Наримановском районе средняя цена составила 302 671 манат (+14%), в Насиминском районе - 298 028 манатов (+21%).

Средняя стоимость сотки земли в ноябре составила:

в Хатаинском районе - 231 895 манатов (+18,4%);

в Низаминском районе - 69 582 маната (+25,5%);

в Бинагадинском районе - 56 255 манатов (+22,2%);

в Сабунчинском районе - 47 557 манатов (+17,2%);

в Хазарском - 26 580 манатов (+16%);

в Сураханском районе - 26 525 манатов (+12,5%);

в Гарадагском районе - 15 820 манатов (+6,3%);

в Пираллахинском районе - 10 100 манатов (+9,3%).

Таким образом, данные показывают, что в ноябре 2025 года цены на земельные участки выросли во всех районах Баку.

В целом земельный рынок столицы на протяжении последнего года демонстрирует стабильный рост цен, особенно в центральных районах, где увеличение было более интенсивным.