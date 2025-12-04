Грузия потребовала извинений от ЕС

Грузия требует извинений от Европейского союза (ЕС) из-за сообщений о химическом оружии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили, передает "Первый канал грузинского телевидения".

"Прошло несколько дней, и было подтверждено, что заявления в связи с камитом были ложью. Сейчас меня интересует, планируют ли извиниться пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, европарламентарии и нанятые НПО", - рассказал Папуашвили.

Кроме того, спикер грузинского парламента назвал это гибридной войной против Тбилиси.

Накануне издание BBC в своем материале обвинило власти страны и правящую партию "Грузинская мечта" в якобы применении химического оружия в ходе прошлогодних оппозиционных протестов в Тбилиси.