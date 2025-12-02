Состоится заседание топонимической комиссии Азербайджана

В ближайшее время состоится заседание топонимической комиссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Изменение названий рассматривается с исторических и географических аспектов. Вопросы, поднятые здесь по этой теме, также очень важны", - сказала она.