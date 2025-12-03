Кямаледдин Гейдаров награжден медалью Международной спортивной федерации

В Баку в рамках 26-й Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран-членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей состоялась церемония награждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян наградил министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдина Гейдарова медалью Международной спортивной федерации "За вклад в международное сотрудничество".

