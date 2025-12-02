Азербайджанский госсервис привлекает внимание десятков стран

В настоящее время около 30 стран изучают применение азербайджанской модели ASAN Xidmət и это связано с несколькими факторами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев в ходе выступления на церемонии открытия Центра искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI HUB) в Баку.

У.Мехтиев подчеркнул, что ASAN xidmət был создан 13 лет назад, и в короткий срок инновации в этой сфере услуг, внедренные в Азербайджане, успешно реализовались и уже начали экспортироваться за пределы страны.

"Открытость ASAN к инновациям и поддержка новых идей являются одними из основных факторов, создающих условия для её международного признания и применения", - сказал он.

Председатель Госагентства отметил, что сегодня стало необходимым говорить о важности сферы искусственного интеллекта:

"Согласно последним данным, объём рынка искусственного интеллекта уже достиг 800 миллиардов долларов США. По прогнозам, к 2030 году этот показатель составит несколько триллионов долларов. Уже сейчас около 400 миллионов человек используют решения искусственного интеллекта в различных формах".

Он добавил, что около 70% международных компаний и делового мира в целом применяют хотя бы одно решение на основе искусственного интеллекта в своих бизнес-процессах.

"Это свидетельствует о том, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он является важным инструментом в экономике, промышленности, здравоохранении, образовании, общественной и личной жизни.

Азербайджан также не отстает от этих мировых тенденций. Как известно, в марте этого года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена "Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы". Этот документ определяет серьезные задачи, связанные с развитием искусственного интеллекта, и общие рамки для государства".

У.Мехтиев добавил, что Азербайджан демонстрирует стремление быть среди стран-лидеров, делая применение искусственного интеллекта в управлении, экономике, промышленности и других сферах приоритетом.