Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом

Азербайджан придает особое значение расширению отношений с Лаосом, наполнению новым содержанием сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуну Сисулиту по случаю 50-й годовщины образования Лаосской Народно-Демократической Республики.

"Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между нашими странами, полноценного использования потенциала взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в письме.