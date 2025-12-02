Азербайджан и Корея укрепляют сотрудничество в финансовой сфере

Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджанской Республики Талехом Кязымовым в Республику Корея.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на регулирующий орган.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с корейскими органами финансового надзора.

На встречах планируется обсудить макроэкономическую ситуацию, совершенствование нормативно-правовой базы в финансовом секторе, технологические инновации и другие вопросы.

Отметим, что целью визита является расширение сотрудничества и обмен опытом между финансовыми секторами двух стран.