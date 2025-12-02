https://news.day.az/economy/1799293.html Азербайджан и Корея укрепляют сотрудничество в финансовой сфере Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджанской Республики Талехом Кязымовым в Республику Корея. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на регулирующий орган. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с корейскими органами финансового надзора.
Начался рабочий визит делегации во главе с председателем Центрального банка Азербайджанской Республики Талехом Кязымовым в Республику Корея.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на регулирующий орган.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи с корейскими органами финансового надзора.
На встречах планируется обсудить макроэкономическую ситуацию, совершенствование нормативно-правовой базы в финансовом секторе, технологические инновации и другие вопросы.
Отметим, что целью визита является расширение сотрудничества и обмен опытом между финансовыми секторами двух стран.
