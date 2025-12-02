Сколько еще памятников инвентаризовано в Карабахе?

В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики № 1170 от 29 октября 2020 года, продолжаются инвентаризационные работы, проводимые Государственной службой по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры на освобожденных территориях. В результате проведенных работ на территориях Агдамского, Физулинского, Агдеринского и Ходжалинского районов выявлено и инвентаризировано еще 25 историко-культурных памятников, из которых 16 - археологического и 9 - архитектурного значения.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Отмечено, что в ходе инвентаризационных работ были проведены полевые исследования, составлены электронные карты памятников, проведены фотофиксации и съемки с помощью беспилотников, изучены архивные документы и другие источники.

К настоящему времени завершена инвентаризация 575 историко-культурных памятников, расположенных на освобожденных территориях. В то же время проведена инвентаризация 402 объектов историко-архитектурного и археологического значения, которые были зарегистрированы в качестве нововыявленных памятников. Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 193 от 3 июля 2025 года 44 из этих нововыявленных памятников были включены в список недвижимых историко-культурных памятников. Таким образом, число зарегистрированных исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре достигло 749.

Из 749 исторических памятников, находящихся под охраной государства, инвентаризация 130 не представилась возможной. Большинство неинвентаризированных памятников расположены в опасных, заминированных, высокогорных и лесных районах за пределами населенных пунктов.

Период оккупации, длившийся почти 30 лет, привел к разрушению и вандализму в отношении исторических памятников. Всего на освобожденных территориях полностью разрушено 68 памятников, 114 получили значительные повреждения, остальные - повреждения различной степени тяжести.

Госслужба подсчитала размер материального ущерба, нанесенного 434 памятникам. Общая сумма ущерба составляет 700 миллионов 154 тысячи манатов.