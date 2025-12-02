Первый орбитальный транспортный корабль Турции приступил к миссии

Турция объявила, что её первый турецкий орбитальный транспортный корабль (OTV) FGN-TUG-S01 официально приступил к орбитальной миссии

Как передает Day.Az, FGN-TUG-S01, разработанный компанией Fergani Space Technologies, основанной Сельчуком Байрактаром из Baykar, был запущен 28 ноября 2025 года с Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии с помощью ракеты-носителя Falcon 9 Transporter-15 компании SpaceX.

Примерно через 81 минуту после старта аппарат отделился от ракеты и передал первые телеметрические данные, подтвердив успешный запуск.