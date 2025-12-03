В Хыналыге и Грызе выпал снег

Ночью 2 декабря в горах Губы и Гусара выпал снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Северо-восточном региональном гидрометеорологическом центре в Губе, больше всего снега выпало в селах Грыз и Хыналыг Губинского района. Высота снежного покрова в селе Грыз составила 2 сантиметра, а в Хыналыге - 1 сантиметр.

Из-за снегопада температура воздуха опустилась до минус 3 градусов мороза.