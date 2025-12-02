Трамп намерен помирить Руанду и ДР Конго

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди и президент Руанды Поль Кагаме в четверг подпишут в Белом доме мирное соглашение между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В четверг президент [США Дональд] Трамп примет президентов Республики Руанда и Демократической Республики Конго для подписания исторического мирного и экономического соглашения, которое он помог заключить", - сказала она.

Главы МИД ДРК и Руанды при посредничестве США и Катара подписали 27 июня в Вашингтоне мирное соглашение. При этом была достигнута договоренность, что оно окончательно вступит в силу по итогам будущей встречи в Вашингтоне президентов ДРК и Руанды. Позднее конголезская сторона выдвинула условие, согласно которому саммит состоится только после завершения процесса урегулирования отношений между ДРК и повстанцами из "Движения 23 марта" (М23). Правительство ДРК считает, что отряды М23 получают прямую поддержку от Руанды.

В Дохе 19 июля при посредничестве Катара делегациями конголезских властей и повстанцев была подписана декларация о принципах урегулирования ситуации на востоке ДРК. В середине ноября также в Дохе эти делегации подписали рамочное соглашение о мирном урегулировании конфликта на востоке страны.