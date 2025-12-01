Microsoft не смогла ускорить Windows

Корпорация Microsoft обещала ускорить работу Windows 11, но у нее не получилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Windows Latest.

Редактор портала Абиджит МБ напомнил, что недавно Microsoft отчиталась об ускорении файлового менеджера "Проводник" в Windows 11 с помощью функции предварительной загрузки. Специалист провел тесты и сравнил работу "Проводника" в Windows 10 и 11. Он выяснил, что задумка инженеров Microsoft провалилась, так как программа не стала работать быстрее.

Журналист проводил тесты на виртуальных машинах с операционными системами (ОС) Windows 10 и 11. Он подсчитал, что функция предзагрузки потребляет дополнительные 35 мегабайт оперативной памяти, при этом ее эффекта не ощущается: "Даже с предзагрузкой "Проводник" работает не так плавно, как хотелось бы".

Абиджит МБ признался, что был удивлен своим открытием, так как "Проводник" во всех последних ОС Microsoft работает на одной платформе Win32/COM (explorer.exe, shell32). Автор предположил, что инженеры Microsoft не смогли корректно развернуть новую функцию.

"Все, что нужно - некоторая серьезная оптимизация "Проводника". И это не та проблема, которую гигант программного обеспечения (ПО) из Редмонда не может решить", - укорил американскую корпорацию журналист.