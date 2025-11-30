В Лачине прошла церемония закрытия Года "Культурная столица СНГ - 2025", организованная Министерством культуры и специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что закрывается страница, которая является важной частью современной истории города Лачин и всего Содружества. "Оглядываясь назад, видим какой колоссальный путь мы прошли", - сказал он.

По словам Масима Мамедова, 2025-й год стал годом нового темпа в городе. "Он подарил нам живой, человеческий, насыщенный культурой и творчеством диалог. Вместе с Министерством культуры, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ мы провели крупные международные мероприятия. Этот год стал новой платформой для дальнейшего и углубляющегося взаимодействия наших структур, как культурных, так и общественных", - добавил он.

Спецпредставитель Президента выразил уверенность в том, что все, что было сделано, является новым фундаментом будущего партнерства.

Депутат Милли Меджлиса, председатель Комитета по культуре парламента Полад Бюльбюльоглу сказал, что акцент при избрании культурных столиц должен быть сделан не на столичные города, а именно на те города, которые в своих странах представляют большой культурный и исторический интерес. Он отметил, что идея выдвижения Лачина на присвоение статуса культурной столицы СНГ принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, за что от имени всех собравшихся выразил признательность главе государства.

"Лачин - это граница Азербайджана, это Карабахская земля. И очень важно было, чтобы на пространстве СНГ правильно понимали те процессы, которые сегодня идут для возрождения Карабахской земли. Все, кто здесь побывал, стал свидетелем быстрого возрождения Лачина - буквально из пепла. Здесь все было разрушено, и в короткий срок сегодня Лачин представляет Азербайджан на пространстве СНГ", - добавил он.

Заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров назвал выбор Лачина в качестве культурной столицы СНГ этого года убедительным свидетельством восстановления культурной динамики на освобожденных территориях.

Замминистра отметил, что в течение года в Лачине было успешно проведено свыше 15 многогранных мероприятий, которые внесли значительный вклад в культурное оживление города и региона. "Эти программы и мероприятия превратили Лачин в динамичную платформу регионального культурного сотрудничества", - подчеркнул он.

Мероприятие продолжилось художественной программой.