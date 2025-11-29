В Гватемале произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Гватемале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Мотосинтла в Мексике. Очаг залегал на глубине 146 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.