https://news.day.az/world/1798628.html В Гватемале произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Гватемале. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Мотосинтла в Мексике. Очаг залегал на глубине 146 км.
