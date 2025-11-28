Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в Баку

В Баку начался пожар в многоэтажном доме.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном доме по ул. Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе Баку.

На место направлены силы МЧС.

В настоящее время продолжаются операции по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.