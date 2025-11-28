https://news.day.az/society/1798574.html Сильный пожар в многоэтажном жилом доме в Баку В Баку начался пожар в многоэтажном доме. Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном доме по ул. Алиджаббара Оруджева в Наримановском районе Баку. На место направлены силы МЧС.
