Исследователь рассказал о причинах упадка цивилизации майя

Упадок городов майя был вызван не только засухой, но и сочетанием климатических изменений, конфликтов и экономических факторов. Когда сельские условия улучшались, жители предпочитали возвращаться на просторные земли, оставляя города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в журнале Science Daily.

Как отметили в материале, рост и упадок городов во все времена определялся сочетанием возможностей, стрессов и человеческой изобретательности. Первые города создавались сельскими общинами, которые зависели от земледелия и предпочитали жить в рассредоточенных поселениях, чтобы легче добираться до полей.

Однако даже в древности жизнь в городах была дороже и сложнее: высокая плотность населения увеличивала риск инфекций, конкуренция за землю и ресурсы усиливалась, а социальное неравенство возрастало. Несмотря на это, многие сельские жители выбирали городскую жизнь.

Археолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дуглас Кеннетт изучил развитие городов майя, применив теорию популяционной экологии для анализа факторов, которые способствовали урбанизации. Исследователь установил, что рост городов майя был обусловлен взаимодействием климатических спадов, межгрупповых конфликтов и экономии от масштабов, достигнутой через инвестиции в сельскохозяйственную инфраструктуру. Эти факторы способствовали формированию городской социальной структуры.

При этом Кеннетт обнаружил, что жители покидали города не из-за ухудшения климата, а наоборот - когда условия в сельской местности улучшались, позволяя людям получить больше свободы и автономии, а затраты на городскую жизнь переставали оправдывать себя.

Новая модель объединяет ранее конкурировавшие объяснения: экологические факторы, войны и экономическую динамику. Она показывает, почему аграрные общества иногда концентрировались в городах, несмотря на социальные и финансовые издержки, а также объясняет, что упадок городов может происходить при благоприятных климатических условиях.