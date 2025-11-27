Искусство кларнетного исполнения в Азербайджане

Искусство кларнетного исполнения занимает особое место в истории азербайджанской музыки. Становление этого направления связано с народно-инструментальными ансамблями, оркестрами народных инструментов и мугамными коллективами, где кларнет стал одним из основных солирующих инструментов благодаря своей выразительной тембральной природе и богатым возможностям для импровизации. Именно азербайджанские мастера придали ему неповторимое национальное звучание, объединив академическую школу с мугамным искусством и народными мелодиями . Благодаря мастерам своего дела кларнет утвердился как важный носитель национального музыкального стиля и стал одним из символов современной профессиональной исполнительской школы Азербайджана.

В Международном центре мугама состоялся вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения мастера-кларнетиста Ашрафа Ашрафзаде.

Мероприятие открылось кадрами из фильма о жизни и творчестве музыканта.

На открытии директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде отметил значимость реализуемых в центре проектов, направленных на развитие инструментального исполнительства, подчеркнув, что искусство кларнетной музыки отражает богатство национальных музыкальных традиций. Выдающимся представителем этой исполнительской школы был и остаётся Ашраф Ашрафзаде, имя которого с глубоким уважением упоминается в музыкальных кругах. Его индивидуальный исполнительский стиль стал яркой страницей в истории азербайджанского народно-инструментального искусства.

В рамках мероприятия с воспоминаниями о юбиляре выступили заслуженные деятели искусств Ариф Асадуллаев, Чингиз Аббасов, профессор Азербайджанской национальной консерватории Аббасгулу Наджафзаде, заслуженный артист Закир Мирзоев, доцент Карабахского университета, доктор философии по искусствоведению Айдын Алиев, этнограф Таваккюл Салимов, а также нагарист Рафиг Курбанов, много лет работавший с Ашрафом Ашрафзаде.

От имени семьи с благодарственным словом выступил Алтай Мансуров, выразивший признательность организаторам вечера за проявленное внимание и уважение к памяти мастера.

Музыкальная часть программы была представлена выступлениями заслуженного артиста Азербайджана и народного артиста Дагестана Шербета Рзагулиева, заслуженного артиста Акифа Гурбатова, а также музыкантов Гуламмирзы Мирзоева, Айдына Алиева, Хакима Абдуллаева, Дилавера Мамедова, Янгибара Абдуррахманова, Шамси Мамедова, Ислама Алиева, Гусейна Мухаммедоглу и Сеймура Керимова. В их исполнении прозвучали композиции из репертуара Ашрафа Ашрафзаде, а также образцы народно-инструментальной музыки.

Музыкальное сопровождение обеспечивал инструментальный ансамбль Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

