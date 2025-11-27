https://news.day.az/world/1798302.html Самый густонаселённый город мира обогнал Токио Самым густонаселенным городом мира признана столица Индонезии Джакарта, в ней проживает 42 млн человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на отчет Управления по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).
Самый густонаселённый город мира обогнал Токио
Самым густонаселенным городом мира признана столица Индонезии Джакарта, в ней проживает 42 млн человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на отчет Управления по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН).
На втором месте в списке идет Дакка, столица Бангладеш, - 37 млн жителей, а третью позицию занимает Токио с 33 млн человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре