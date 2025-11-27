Из Азербайджана в Россию экстрадирован преступник

Лицо, находившееся в международном розыске, было экстрадировано из Азербайджана в Россию.

Как передает Day.Az, согласно информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, в российскую сторону передан гражданин РФ Микаэль Костанович Мундшайн (дата рождения - 25.02.1984), обвиняемый в мошенничестве и разыскиваемый с 2023 года по межгосударственным каналам.

Экстрадиция была осуществлена по запросу Генеральной прокуратуры России. Мундшайн был передан российским компетентным органам под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.