Экспорт американского газа выйдет на рекордный уровень

В ноябре 2025 года США добьются рекордных отгрузок сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на Kpler.

Прогнозируется, что объемы дойдут до 10,7 миллиона тонн, что почти на 40 процентов превысит показатели ноября 2024 года. Предполагается, что это сдержит рост цен на этот энергоноситель в Азии и Европе накануне зимы. В четверг европейские фьючерсы на газ упали до самого низкого уровня более чем за год. Похожая ситуация наблюдается и в Азии.

Агентство отметило, что новые проекты призваны обеспечить рост экспорта СПГ из США, а к концу десятилетия объем производства должен удвоиться.