"Карабах" вошел в тройку лидеров по отборам мяча в Лиге чемпионов УЕФА

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" занял третье место по количеству отборов мяча в первых пяти матчах основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игроки клуба совершили 227 успешных отборов, уступив лишь двум командам.

Лидером по этому показателю стал испанский "Атлетик" с 257 отборами, вторую строчку занимает бельгийский "Юнион", на счету которого 246 отборов.

Отметим, что в V туре Лиги чемпионов "Карабах" проиграл в гостях итальянскому "Наполи" со счетом 0:2 и с семью очками занимает 19-е место в турнирной таблице.