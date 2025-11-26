https://news.day.az/politics/1798124.html Джейхун Байрамов обсудил с Папой Римским межконфессиональный диалог - ФОТО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Ватикан.
Джейхун Байрамов обсудил с Папой Римским межконфессиональный диалог - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Ватикан.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в социальной сети "X".
"Азербайджан и Святой Престол поддерживают прочные отношения, которые важны для развития межконфессионального диалога и продвижения мультикультурализма. Эти отношения служат образцом для диалога между различными конфессиями, что является краеугольным камнем государственной политики Азербайджана", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре