Джейхун Байрамов обсудил с Папой Римским межконфессиональный диалог

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским Львом XIV в рамках официального визита в Ватикан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в социальной сети "X".

"Азербайджан и Святой Престол поддерживают прочные отношения, которые важны для развития межконфессионального диалога и продвижения мультикультурализма. Эти отношения служат образцом для диалога между различными конфессиями, что является краеугольным камнем государственной политики Азербайджана", - говорится в публикации.