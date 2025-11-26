В Лондоне открылась выставка Гюльнары Джафар «Семь красавиц»

Азербайджанская художница Гюльнара Джафар, проживающая в Великобритании, представила в лондонской церкви Святого Эндрю (St. Andrew's Church) выставку под названием "Семь красавиц" ("Seven Beauties").

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Отмечено, что выставка, вдохновленная поэмой великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви "Семь красавиц", отражает самобытный современный взгляд художницы на этот сюжет и является одним из ключевых этапов ее творчества. В уникальных работах Гюльнары Джафар классическое наследие XII века вновь оживает в гармонии цвета, формы и эмоциональной выразительности. Каждая композиция художницы раскрывает символические пласты поэмы - красоту, мудрость и духовное богатство человека.

Особая связь Гюльнары Джафар с этой темой связана и с ее личной историей. Ее произведение "Семь красавиц", созданное в 17-летнем возрасте, в 1980-е годы было превращено в мозаичное панно в Гяндже и до сих пор остается одним из символических художественных образов города. Примерно восемь лет назад, посетив Азербайджан и вновь увидев это панно, художница вдохновилась на создание отдельных портретов каждой из красавиц.

Выставка запомнилась искренней и вдохновляющей атмосферой. Любители искусства, творческие личности и другие гости смогли подробно ознакомиться с экспонатами и обменяться мнениями.

Мероприятие стало важной платформой для популяризации азербайджанского искусства в Лондоне.