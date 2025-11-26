Азербайджан и Польша обсудили перспективы сотрудничества в сфере разминирования

Первый заместитель председателя правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Шамиль Рзаев и заместитель председателя Самир Поладов провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в нашей стране Павелом Радомски.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ANAMA.

Послу была предоставлена информация о минной проблеме, с которой столкнулась наша страна, и ее масштабах, а также работах, проводимых в направлении разминирования освобожденных от оккупации территорий.

Во время встречи был проведен обмен мнениями относительно возможностей поддержки гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой в Азербайджане, перспектив возможного сотрудничества со стороны Польши, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес.